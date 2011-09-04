-Milliler Avusturya'da VİYANA (A.A) - 04.09.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya oynayacağı grup eleme maçı için Viyana'ya geldi. Milli takımı karşılamaya Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Bülent Karadeniz, Başkonsolos İbrahim Mete Yağlı ve az sayıda gurbetçi vatandaş geldi. Milli Takım daha sonra 14-15 araçlık bir konvoy eşliğinde Grand Wiel Otele gitti. A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in yarın TSİ 19.15'de basın toplantısı yapacağı bildirildi. Milliler, yarın TSİ 20.00'de Ernst Happel Stadı'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.