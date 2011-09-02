Milliler Avrupa arenasına çıkıyor

T24 -

TAKIMLAR O G B M A Y P

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1-Almanya 7 7 0 0 22 3 21

2-Belçika 7 3 2 2 15 10 11

3-Türkiye 6 3 1 2 9 7 10

4-Avusturya 6 2 1 3 10 10 7

5-Azerbaycan 6 1 0 5 5 18 3

6-Kazakistan 6 1 0 5 2 15 3





Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak ve grup ikinciliği için büyük önem taşıyan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Michael Annonier ile Laurent Stien yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Olivier Thual.Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda Kazakistan ile 4. kez karşılaşacak.İki ülke milli takımları arasında geride kalan 3 maçı da Türkiye kazandı. Türk Milli Takımı'nın toplam 13 golüne karşın Kazaklar henüz gol atma başarısı gösteremedi.





Hiddink: Ne kadar istediğimiz göstermeliyiz











Hiddink, ''2012 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için yarın akşam ne kadar iyi ve arzulu olduğumuzu göstermeliyiz'' dedi.





A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, milli futbolcu Arda Turan ile birlikte Swissotel'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok heyecanlı maçlar oynayacaklarını belirterek, ''Geçen haftadan beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz, takımımız çok iyi atmosferde çalıştı ve şu anda maçlara başlamak için sabırsızlandığımızı söyleyebilirim'' diye konuştu.





Hiddink, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:





''Tabi kadromuzda yer alan birçok oyuncunun da bildiğiniz sebeplerden dolayı çok iyi bir sezon öncesi hazırlık kampı geçirmediğini söylemeliyim. Aday kadroda yer alan bazı oyuncularımız da liglerinde maç oynadılar. Onların şu anki fiziksel durumu daha iyi. 2012 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için yarın akşam ne kadar iyi olduğumuzu, arzulu olduğumuzu göstermeliyiz. Bunun da yolu Kasım ayında oynanacak play-off maçları üzerinden olacak.''





Türk futbolunun zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Hollandalı teknik adam, ''Türk futbolundaki gerçekleri de görmezden gelmek istemiyorum, şu anda zor bir dönemde geçtiğimizi belirtmeliyim. Biz de çok istekli ve arzulu bir görüntü çizerek, Tük futbolunun son dönemde kaybettiği imajını geri kazanmasına yardımcı olmak istiyoruz milli takım olarak'' ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları bulunan Servet Çetin ile Gökhan Zan'ın durumunda belirsizlik olduğunu bildiren Hiddink, ''Servet son günlerde takımla birlikte, gayretli çalıştı ama durumuna öğleden sonra bakacağız. Aynı şey Gökhan Zan için de geçerli'' dedi.







Oyuncular üzerinde etkisi var





Hiddink, Türk futbolunda yaşanan problemlerin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, ''Çok zor bir dönemden geçildiğini söylemeliyim. Kişiselleştirmek istemiyorum. Yaşananların oyuncular üzerinde etkisi var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamak gibi kararlar Futbol Federasyonu ve UEFA'nın aldığı kararlar üzerine gerçekleşti. Hayal kırıklığı ve şansızlık buradaki oyuncular üzerinde etkili oldu. Üzülen oyuncular da milli takımın parçası'' dedi.





Hollandalı teknik adam, futbolcuları motive etme konusunda ise şunları söyledi:





''Ben de konuşuyorum, başka arkadaşlar da konuşuyor. Milli takımdaki oyunculara ne kadar yetenekli olduklarını ve bunu göstermek için fırsatları olduğunu söylüyoruz. 'Çıkın, gerekli performansı gösterin' diyoruz. Gruplar halinde konuştuğumuz gibi bireysel olarak da konuşmalar yapıyoruz. İyi sporcunun şartlar ne olursa olsun, ne görev verilirse verilsin onu yapması gerekiyor.''







12 Dev Adam evsahibi Litvanya karşısında





Hazırlıklar tamam



Türkiye, grupta üçüncü maçında ev sahibi Litvanya ile karşılaşacak.Millilerin Panevezio Arena'da yapacağı maç, saat 21.00'de başlayacak.Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda saat 15.15'de İspanya-Büyük Britanya ve saat 17.45'te de Portekiz-Polonya maçları yapılacak. Yarın ise maç yapılmayacak.2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri ilk tur A Grubu üçüncü maçında bugün ev sahibi Litvanya ile karşılaşacak Türkiye, maçın hazırlıklarını tamamladı.Karşılaşmanın yapılacağı Panevezio Arena'da, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki antrenmanda, milliler 1 saat şut çalıştı.Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de izledi.