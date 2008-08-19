Milliler 453. sınavında

Terim'in 77. sınavı Terim'in 77. sınavı





Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 580 gol atarken, kalesinde ise 698 gol gördü. Türkiye, son yaptığı karşılaşmada, Euro 2008'de Almanya'ya, İsviçre'nin Basel kentindeki yarı finalde 3-2 yenilmişti. Öte yandan (A) Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde ilk kez Kocaeli'de bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 580 gol atarken, kalesinde ise 698 gol gördü. Türkiye, son yaptığı karşılaşmada, Euro 2008'de Almanya'ya, İsviçre'nin Basel kentindeki yarı finalde 3-2 yenilmişti. Öte yandan (A) Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde ilk kez Kocaeli'de bir maça çıkacak.

Milli Futbol Takımı, Şili ile yarın yapacağı özel maçta 453. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde, 237'si resmi, 215'i özel olmak üzere geride kalan toplam 452 maçta 157 galibiyet, 108 beraberlik alırken, 187 kez de rakiplerine yenildi.