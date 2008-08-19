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Spor

Milliler 453. sınavında

Milli Futbol Takımı, Şili ile yarın yapacağı özel maçta 453. karşılaşmasına çıkacak. Ay yıldızlı ekip, 85 yıllık tarihinde, 157 galibiyet, 108 beraberlik al

19 Ağustos 2008 03:00

Milli Futbol Takımı, Şili ile yarın yapacağı özel maçta 453. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde, 237'si resmi, 215'i özel olmak üzere geride kalan toplam 452 maçta 157 galibiyet, 108 beraberlik alırken, 187 kez de rakiplerine yenildi. 

arrow Terim'in 77. sınavı


Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 580 gol atarken, kalesinde ise 698 gol gördü. Türkiye, son yaptığı karşılaşmada, Euro 2008'de Almanya'ya, İsviçre'nin Basel kentindeki yarı finalde 3-2 yenilmişti. Öte yandan (A) Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde ilk kez Kocaeli'de bir maça çıkacak.

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