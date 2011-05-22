-MİLLİLER 26 MAYISTA HOLLANDA'YA GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika ile 3 Haziran'da yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasına Hollanda'da yapacağı kampla hazırlanacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 25 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Swissotel the Bosphorus'ta toplanacak. Bir gün sonra saat 13.00'te THY'ye ait uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentine gidecek (A) Milli Takım kafilesi, daha sonra otobüsle Hollanda'nın Tegelen kasabasına giderek kamp yapacağı Bilderberg Chateau Holtmühle'ye yerleşecek. (A) Milli Takım, tüm antrenmanlarını Sportpark Bakenbos'ta yapacak. Bürüksel'e 1 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'da otobüsle hareket edecek ve burada Conrad Brussels'da konaklayacak milli takım, Belçika maçının hazırlıklarını 2 Haziran'da, maçın yapılacağı Roi Baudouin Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ay-yıldızlılar 3 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.