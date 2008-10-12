Milliler 2. yarıda güldü

2010 Dünya Kupası 5. Eleme Grubu'nda yer alan Türkiye, üçüncü maçında Bosna Hersek ile BJK İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi.A Milli Takım, savunmasını kalabalık tutan Bosna-Hersek karşısında mücadelenin ilk dakikalarında pozisyon üretemedi. Rakip kaleyi 14. dakikada Arda ile yoklayan milliler, gol için yüklenmeye başladı. Bosna Hersek savunmasının içinde Batuhan'ı bulmaya çalışan Türkiye, rakibin özellikle kanat organizasyonlarında pas bağlantılarını kesmesi sonrası beklenen hücum varyasyonlarını gerçekleştiremedi.Hücumda etkisiz kalmasına rağmen savunmada önemli tehlike yaşamayan milliler, Belçika maçında olduğu gibi yine bir yan topta yaptığı hata sonrası kalesinde golü gördü. 27. dakikada Misimovic'in soldan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Volkan'ın ve savunmanın hatası sonrası Dzeko topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Golün ardından kalabalık savunma karşısında topu tehlikeli noktalara geçiremeyen milli takım, önemli pozisyon bulamadığı, sadece şutlarla karşı kaleyi zorladığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapadı.A Milli Takım ikinci devrenin başından itibaren rakip kaleye yüklenmeye başladı. Baskısının sonucunu alan ay-yıldızlılar, 51. dakikada Sabri'nin kullandığı serbest vuruşta Dzeko'nun kafasına çarpan topun filelere gitmesiyle 1-1 beraberliği sağladı.Beraberlik golünün ardından ikinci gol için yüklenmeye başlayan milliler, ilk yarıda başaramadığı kanat organizasyonlarında tehlikeli pozisyonlar buldu. Mevlüt, ilk yarıda olduğu gibi meşin yuvarlakla rakip ceza alanında buluşmasına rağmen vuruşları doğru yapamayınca Türkiye, galibiyet golüne bir türlü ulaşamadı.Yediği baskı karşısında Bosna Hersek tamamen kapanırken, ikinci yarıda özellikle gayretli oynayan Sabri'nin duran toplardan yarattığı pozisyonlarla tehlike yaratan milli takım, bu oyuncunun 66. dakikada hemen hemen aynı yerden kullandığı serbest vuruşta golü buldu. Sabri'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Servet'in kafa vuruşunda kaleci topu çelmesine rağmen, sürekli pozisyon bulan, ancak bir türlü gole ulaşamayan Mevlüt, meşin yuvarlağı kaleye bıraktı ve Türkiye 2-1 öne geçti.Milli takım, bu dakikadan sonra hücumda konsantrasyon eksikliği yaşarken, son bölümde çok fazla geri pas yapınca hücumda çoğalamadı. Milliler, zaman zaman savunmasında açık verse de Bosna Hersek'in final vuruşlarına izin vermedi ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

PUAN DURUMU Takım O G B M A:Y Av. P 1 İspanya 3 3 0 0 8:0 8 9 2 Belçika 3 2 1 0 6:3 3 7 3 Türkiye 3 2 1 0 5:2 3 7 4 Bosna Hersek 3 1 0 2 8:3 5 3 5 Ermenistan 3 0 0 3 0:8 -8 0 6 Estonya 3 0 0 3 2:13 -11 0

Stat: BJK İnönüHakemler: Viktor Kassai xxx, Gabor Eros xxx, Tibor Vamos xxx (Macaristan)Türkiye: Volkan xx, Sabri xxxx, Servet xxx, İbrahim Kaş xx, Hakan Balta xx, Kazım xx, Aurelio xx, Ayhan xx (Dk. 64 Halil xx), Arda xxx, Mevlüt xx (Dk. 80 Yusuf x), Batuhan x (Dk. 39 Nuri xx)Bosna Hersek: Hasagic xx (Dk. 75 Brasnic x), Damjanovic xx, Spahic xx, Radeljic xx, Salihovic xx, Rahimic xx, Berberovic xx, Misimovic xx, Muratovic xx (Dk. 81 Pjanic x), İbricic xx (Dk. 64 Ibisevic xx), Dzeko xxGoller: Dk. 27 Dzeko (Bosna-Hersek), Dk. 51 Dzeko (Kendi Kalesine), Dk. 66 Mevlüt (Türkiye)Sarı Kartlar: Dk. 42 Kazım (Türkiye), Dk. 80 Radeljic, Dk. 88 Pjanic (Bosna-Hersek)14. dakikada Aurelio'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan top kaleciyi yanıltsa da kornere gitti.15. dakikada sağdan yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Sabri'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.27. dakikada Misimovic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kaleci Volkan'ın boşa çıktığı topla buluşan Dzeko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve Bosna Hersek 1-0 öne geçti.40. dakikada Sabri'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Servet, meşin yuvarlağı ceza alanı önündeki Mevlüt'ün önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, top kalecide kaldı.44. dakikada Hakan Balta'nın soldan ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Mevlüt, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta attı.45. dakikada Sabri'nin sağdan kullandığı korner atışında, topla buluşan Aurelio'nun vuruşunda savunma çizgi üzerinden çıkardı. Oluşan karambol sonrası Bosna-Hersek savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.Uzatma dakikalarında Arda'nın sağdan ortasında arka direkte yine müsait durumda topla buluşan Mevlüt, meşin yuvarlağı kontrol edemedi ve top auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde kapadı.46. dakikada Kazım'ın sağdan ortasında Mevlüt'ün dokunamadığı topa arka direkte Arda da müdahale edemeyince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.49. dakikada Hakan Balta'nın soldan ortasında kaleci ile birlikte ceza alanı içinde topa yükselen Kazım'ın kafasından seken meşin yuvarlağı Mevlüt önünde buldu. Bu futbolcu ceza yayı içinde kötü vurunca kaleye yönelen topu savunma uzaklaştırdı.51. dakikada Sabri'nin orta sahaya yakın bir yerden sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde top Dzeko'nun kafasından filelere gitti ve milliler 1-1 beraberliği sağladı.56. dakikada Sabri'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mevlüt, müsait durumda sert vurdu. Kaleciden seken topu önünde bulan Aurelio'nun şutunda, kaleci Hasagic çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.66. dakikada Sabri'nin ilk golde olduğu gibi aynı yerden kullandığı serbest vuruşta, savunmanın arkasında topla buluşan Servet'in kafa vuruşunda, kaleci Hasagic meşin yuvarlağı çeldi. Altı pasın önünde topla buluşan Mevlüt, meşin yuvarlağı boş kaleye tamamlayarak takımını 2-1 öne geçirdi.74. dakikada sağ çaprazdan topla ceza alanı içine giren Halil'in şutunda, kaleci Hasagic, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere attı.83. dakikada Pjanic'in pasında Dzeko, topu Ibisevic'e bıraktı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza alanına girerken İbrahim Kaş'ın müdahalesiyle kötü bir vuruşla, meşin yuvarlağı auta attı.Türkiye, maçı 2-1 kazanarak 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı.