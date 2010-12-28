Milli yüzücü Büyükuncu'ya 'dans' cezası

T24



Uçak ve oteli ödeyecek

"Bize küsmesin"

Yönetim kurulu, Büyükuncu’ya maddi destek sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle federasyonca verilen desteğin yüzde 50 oranında azaltılmasına ve idari olarak izlemeye alınmasına karar verildi. Böylece aylık 10 bin dolar alan Büyükuncu’nun maaşı 5 bin dolara indirildi.Milli yüzücünün Dubai’deki şampiyonaya giderken kaçırdığı uçağın bilet parası, otelde kalmadığı 2 günlük konaklama ile yarışmaya girmediği için alınan para cezasını da ödemesi kararlaştırıldı. 2012 Londra Olimpiyatı’na hazırlık çerçevesinde 14 yüzücüyle imzalanan maddi destek sözleşmesinde taleplerin açık olarak belli olduğunu belirten federasyon, buna uymayan sporcuların program dışı bırakıldığını hatırlattı.Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdoğan, yönetim olarak Derya Büyükuncu’ya karşı herhangi bir önyargıya sahip olmadıklarını ancak belirli kriterler doğrultusunda bu ceza kararını almak zorunda olduklarını söyledi. Bozdoğan, “Derya küsmesin, darılmasın. O yüzmede yüzyılın sporcusu. Her platformda hakkını savunurum. Ancak burada haksız” diye konuştu.