Milli Yol Partisi lideri Çayır: Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili ailesi 'Bu nasıl bir ölüm' diye sordu

T24 Haber Merkezi

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili ailenin de "Bu nasıl bir ölüm" diye sorduğunu söyledi.

T24'e konuşan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı olan Remzi Çayır, koruma polisi Erol Yıldız'ın Kırşehir'deki cenazesine katıldı.

Erol Yıldız'ın arabasının altında kalarak ölümüyle ilgili şüpheler olduğunu belirten Remzi Çayır, ailesinin de 'Bu nasıl bir ölüm' dediğini aktardı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ölen Erol Yıldız'ın Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş’ta görülen davada tanık olduğunu, "ölmeseydi pazartesi günü tanıklığına baş vurulacaktı" diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili helikopterdeki aletleri söken tutuklu muvazzaf subayların "delil karartma" dan değil "hırsızlık" tan yargılandığını ifade eden Çayır, "hırsızlıktan yargılama mı olur, böyle davalar olunca insan Erol Yıldız'ın ölümünden de şüpheleniyor" dedi.

DHA'nın geçtiği habere göre TBMM Koruma Daire Başkanlığı, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Yıldız'ın 23 Mayıs'ta alınacak ifadesinin, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Ancak Remzi Çayır, Yıldız'ın ifadesinin helikopter kazasında sökülen aletlerle ilgili dosya kapsamında olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş'ta, 13 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir süre yakın korumalığını yapan polis memuru Erol Yıldız (49), Ankara'da, kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybettiği öne sürüldü. Yıldız, Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinlenecekti.