Milli yelkenci dünya şampiyonluğu istiyor

Tekirdağ'da düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Zülal Alev Erkan, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kızlar laser 4.7 sınıfında Balkan şampiyonluğu elde eden 14 yaşındaki Zülal Alev, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır yelken yaptığını ve 2015 yılında milli takıma seçildiğini söyledi.

Balkan şampiyonluğuyla ilk defa uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıktığını ifade eden Zülal Alev, "Yelkene ilk optimist sınıfında başladım. Bu yıl laser 4.7 sınıfına geçtim. Bu sınıfta yelken yapmaya devam edeceğim. Milli takıma 2015 yılında optimist sınıfında girdim. Daha sonra dünya şampiyonasına katıldım ama orada iyi derece yapamadım. 50. Balkan Şampiyonası'nda laser 4.7 sınıfında ilk yarışım olduğu için pek hedefim yoktu. Ödül alabileceğimi düşünmüyordum. Ama yarışmaya başlayınca o kadar da kötü olmadığımı gördüm." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Hem Avrupa hem de dünya şampiyonalarında birinci olmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran milli yelkenci, "Katıldığım ilk Balkan şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkınca çok mutlu oldum. İlk ödülüm olduğu için de çok heyecanlandım. Bundan sonra laser 4.7 sınıfında Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmek istiyorum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonasında ödül almak. Dünya şampiyonasında birinci olup tekrar bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zülal Alev, yabancı sporcuların arasından sıyrılıp birincilik kürsüne çıkmanın gurur verici olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Sahilde ailecek gezerken yelken yapanları gördük. Babam da abimle birlikte spor yapmamı istiyordu. Babam da daha sonra yelken sporunu seçti. İlk başlarda sevmiyordum, korkuyordum. Daha sonraki yıllarda sevmeye başladım ve artık yelkeni çok seviyorum. Yazın ve kışın antrenmalarımız değişiyor. Yazın 5, kışın ise 2 gün şeklinde oluyor antrenmanlarımız. O yüzden kışın daha çok kondisyon ağırlıklı çalışmalar oluyor."