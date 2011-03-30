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Spor

MİLLİ VALS İSTANBUL (A.A)

30 Mart 2011 01:49

-MİLLİ VALS İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu maçında Türkiye, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. İkinci yarıya 1-0'lık skor avantajıyla başlayan milli takım, kontrolü elinde tutarak oyunu rölantide tutmayı tercih etti. Avusturya'nın atak çabalarına karşın orta sahada kalabalık yer alarak iyi savunma yapmayı sürdüren milliler, Gökhan'ın kazandırdığı golle skoru 2-0'a taşıyarak son bölümlere rahat girmesini bildi. Avusturya'nın Maierhofer ile kullandığı penaltı vuruşunda kalesinde devleşen Volkan, kurtardığı bu penaltıyla skorun 2-0 kalmasını sağladı. Avusturya'da teknik direktör Dietmar Constantini, ikinci yarıya Hoffer'le başlarken, 69. dakikada Arnautovic'i de oyuna dahil ederek forvet hattını güçlendirmeyi denemesine karşın, bu hamlelerinden sonuca gidemedi. Bir türlü pozisyon üretemeyen konuk ekip, kazandığı penaltıyı da Maierhofer ile sonuçlandıramayınca, hiçbir varlık gösteremediği karşılaşmadan 2'0'lık skorla yenik ayrıldı. 58. dakikada sağdan Mehmet Ekici'nin ortasında, ön direkte iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı. 64. dakikada sağdan Servet'in ortasında Avusturya defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası önüne düşerken, Nuri'nin plase şutunda kaleci Macho yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 70. dakikada yaklaşık 35 metreden Fuchs'un kullandığı serbest vuruşta, kaleci Volkan, üzerine gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi. 77. dakikada Gökhan'ın attığı golle milli takımı 2-0 üstünlüğe taşıdı. Semih'in pasıyla sağ kanatta çaprazda hareketlenen Gökhan'ın önündeki savunma oyucusunu da geçtikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direğin hemen yanından ağlara gitti: 2-0 84. dakikada ceza sahası içinde Hakan'ın Hoffer'e müdahalesi sonra hakem Pavel Kralovic penaltı kararı verdi. 85. dakikada Maierhofer'in kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Volkan, sağına gelen topu mükemmel bir refleksle kurtarmayı başardı. Türkiye, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Pavel Kralovec xx, Miroslav Zlamal xx, Martin Wilczek xx (Çek Cumhuriyeti) Türkiye: Volkan xxx, Gökhan xxx, Servet xxx, Serdar xx, Hakan xx, Hamit xxx, Selçuk xx, Nuri xxx, Arda  xxx (Dk. 88 Mehmet Topal ?), Mehmet Ekici xx (Dk. 63 Mehmet Topuz xx), Burak xx (Dk. 72 Semih xx) Avusturya: Macho x, Ekrem Dağ xx, Dragovic x, Pogatetz x, Fuchs xx, Alaba xx, Baumgartlinger x (Dk. 46 Hoffer x), Scharner xx, Yasin Pehlivan x (Dk. 57 Ümit Korkmaz x), Harnik xx (Dk. 69 Arnautovic x), Maierhofer xx Goller: Dk. 28 Arda, Dk. 77 Gökhan (Türkiye) Sarı Kartlar: Dk. 13 Pogatetz, Dk. 73 Fuchs, Dk. 90+2 Schaner (Avusturya), Dk. 83 Mehmet Topuz (Türkiye)  

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