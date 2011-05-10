T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MİLLİ TANK DOST VE DÜŞMANI TANIYACAK İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 23:37

-MİLLİ TANK DOST VE DÜŞMANI TANIYACAK İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Aselsan arasında, milli Altay tankı üretimine ilişkin sözleşme imzalandı. Aselsan'ın, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2011'deki standında imzalanan sözleşme, bugün kamuoyu önüne çıkartılan milli Altay tankının, dost-düşman tanıma sistemine sahip olmasını içeriyor. Aselsan, sözleşme uyarınca, milli Altay tanklarına, dost ve düşmanı tanıma sistemi yerleştirecek. Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, Altay tankının tamamıyla milli imkanlarla üretildiğinin altını çizerek, ''milli Altay tankında yabancı bir tek ürün bile yer almayacak'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24