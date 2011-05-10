-MİLLİ TANK DOST VE DÜŞMANI TANIYACAK İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Aselsan arasında, milli Altay tankı üretimine ilişkin sözleşme imzalandı. Aselsan'ın, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2011'deki standında imzalanan sözleşme, bugün kamuoyu önüne çıkartılan milli Altay tankının, dost-düşman tanıma sistemine sahip olmasını içeriyor. Aselsan, sözleşme uyarınca, milli Altay tanklarına, dost ve düşmanı tanıma sistemi yerleştirecek. Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, Altay tankının tamamıyla milli imkanlarla üretildiğinin altını çizerek, ''milli Altay tankında yabancı bir tek ürün bile yer almayacak'' dedi.