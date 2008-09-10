Milli takımlar yabancılara emanet

> Futbolda yeni tartışma

Arnavutluk, Macaristan, Kazakistan, Rusya ve Polonya'nın dümeninde Hollandalı teknik adamlar bulunurken, Almanlar Azerbaycan, Belarus, Yunanistan ve İsviçre'yi çalıştırıyor.Son dönemde Serie A'da kaliteli İtalyan teknik adam sıkıntısı yaşayan İtalyanlar ise milli takım çalıştırmada Hollanda ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada bulunuyor. İtalyan Capello İngiltere'yi, Trapattoni İrlanda'yı, Mazza ise San Marino'yu çalıştırıyor.UEFA'ya bağlı 53 ülke arasında en uzun görevde kalan teknik adamlar futbolun 'küçük ülkeleri' San Marino ve Andora'yı çalıştıranlar. San Marino'yu çalıştıran İtalyan teknik adamı Giampaolo Mazza 1998'de göreve başlarken, Andora'nın İspanyol teknik direktörü 1999'da koltuğuna oturdu.San Marino ve Andora'yı, 2000 yılında göreve başlayan Danimarka Teknik Direktörü Morten Olsen ve İsveç Teknik Direktörü Lars Lagerback takip ediyor. Felipe Scolari'nin Euro 2008 sonrası Portekiz Milli Takımı'nı bırakıp Chelsea ile anlaşmasıyla Avrupa'da ülke çalıştıran Brezilyalı kalmadı.Euro 2008'de kupa için mücadele eden ülkelerden şampiyon İspanya, Hollanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Portekiz ve Avusturya, teknik adam değişikliğine gitti. Euro 2008'de aradığı başarıyı yakalayamayan Çekleri çalıştıran Karel Brückner, şampiyona sonrası Avusturya'nın teknik direktörü oldu.Bu isimlerin büyük bölümü Euro 2008 sonrası görevi bırakacağını daha önceden ilan ederken İtalya'yı çalıştıran Roberto Donadoni ve Avusturya'yı çalıştıran Josef Hickersberger'in görevine son verildi. Kıta dışından Avrupa'da milli takım çalıştıran tek isim ise Gürcistan teknik patronu Arjantinli Hector Cuper.Valencia ve İnter gibi büyük takımları çalıştıran Cuper'e çalıştırdığı takımı son haftalarda şampiyon yapamadığı için '89 dakikalık teknik adam' yakıştırması yapılıyordu. Yabancı teknik adamlar arasında en kariyerli isim ise Euro 1996'da Almanya'yı şampiyon yapan Berti Vogts ve Euro 2004'te Yunanistan'ı zirveye çıkaran Otto Rehhagel.Bosna-Hersek'i çalıştıran Miroslav Blazeviç, Bosna Travnik doğumlu bir Hırvat. Blazeviç, daha önce Hırvatistan Milli Takımı'yla Fransa 98'de dünya 3.lüğü başarısını yakalamıştı. Futbolun önde gelen ülkeleri İtalya ve Almanya'yı tarihinde hiç yabancı kökenli teknik adam çalıştırmadı. Bu ülkelerin milli takımı hep kendi evlatlarına emanet edildi.