-MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK TEGELEN (A.A) - 27.05.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile yapacağı maçın hazırlıklarını Hollanda'da kamp çalışmalarıyla sürdüren (A) Milli Takım'ın yarınki antrenman programında değişiklik yapıldı. Yapılan açıklamada göre, daha önce günü çift antrenmanla geçireceği duyurulan millilerin sabahki çalışması iptal edildi. Akşam antrenmanı ise yerel saatle 18.00'den 16.00'ya alındı. Sportpark Bakenbos'ta yapılacak antrenmanın başındaki 30 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutulacak.