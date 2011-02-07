-MİLLİ TAKIMIN GÜNEY KORE MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 9 Şubat Çarşamba günü Trabzon'da Güney Kore ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Fiyapı İnönü Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular koşu ve pas çalışmasının ardından gruplara ayrılarak, ayak tenisi oynadı. Ayak tenisinde gruplar birbiriyle karşılaşırken, futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Antrenmana sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan kaleci Onur Kıvrak'ın yerine kadroya alınan Tolga Zengin'in dışında tüm oyuncular katıldı. Tolga'nın, milli takıma Trabzon'da katılacağı bildirildi. -ÖZGENER DE İZLEDİ- Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de izledi. Özgener, oğlu Can ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kızıl ile birlikte antrenmanı takip etti. Özgener ve Kızıl, antrenmanın başında Hiddink ile bir süre sohbet etti. Bu arada, antrenmanı Güney Koreli gazeteciler de izledi. -YARIN TRABZON'A GİDECEKLER- (A) Milli Takım, Güney Kore Milli Takımı ile birlikte THY'ye ait bir uçakla yarın Trabzon'a gidecek ve Novotel'de kampa girecek. Teknik direktör Guus Hiddink, yarın iki futbolcunun katılımıyla saat 18.30'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından gerçekleştirilecek antrenmanla da milli takım, Güney Kore maçının hazırlıklarını tamamlayacak.