Milli Takım'ın EURO 2016 kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'da gerçekleşecek olan EURO 2016'da oynayacak 23 kişilik kadrosu belli oldu.
Aday kadroya çağrılan 31 oyuncudan 8'i 23 kişilik listenin dışında kaldı. İlk açıklanan kadrodan Gökhan Töre, Alper Potuk, Mahmut Tekdemir, Ali Şaşal, Çağlar Söyüncü, Yasin Öztekin, Mevlüt Erdinç ve Serdar Aziz gibi isimler çıkartıldı. 18 yaşındaki Emre Mor ise Fatih Terim tarafından 23 kişilik kadroda kendisine yer buldu.
Kadroda yer alan isimler şöyle:
Kaleciler
Volkan Babacan
Harun Tekin
Onur Kıvrak
Defans
Gökhan Gönül
Caner Erkin
İsmail Köybaşı
Şener Özbayraklı
Hakan Balta
Semih Kaya
Orta Saha
Arda Turan
Volkan Şen
Mehmet Topal
Nuri şahin
Ahmet Çalık
Ozan Tufan
Hakan Çalhanoğlu
Oğuzhan Özyakup
Selçuk İnan
Olcay Şahan
Emre Mor
Forvet
Burak Yılmaz
Yunus Mallı
Cenk Tosun