Milli Takım'ın EURO 2016 kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'da gerçekleşecek olan EURO 2016'da oynayacak 23 kişilik kadrosu belli oldu.

Aday kadroya çağrılan 31 oyuncudan 8'i 23 kişilik listenin dışında kaldı. İlk açıklanan kadrodan Gökhan Töre, Alper Potuk, Mahmut Tekdemir, Ali Şaşal, Çağlar Söyüncü, Yasin Öztekin, Mevlüt Erdinç ve Serdar Aziz gibi isimler çıkartıldı. 18 yaşındaki Emre Mor ise Fatih Terim tarafından 23 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler

Volkan Babacan

Harun Tekin

Onur Kıvrak

Defans

Gökhan Gönül

Caner Erkin

İsmail Köybaşı

Şener Özbayraklı

Hakan Balta

Semih Kaya

Orta Saha

Arda Turan



Volkan Şen

Mehmet Topal

Nuri şahin

Ahmet Çalık

Ozan Tufan

Hakan Çalhanoğlu

Oğuzhan Özyakup

Selçuk İnan

Olcay Şahan

Emre Mor

Forvet

Burak Yılmaz

Yunus Mallı

Cenk Tosun