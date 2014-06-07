Milli takımın eski patronu Galatasaray’a mı geliyor?

Roberto Mancini’yle olası bir ayrılık durumunda Galatasaraylı yöneticilerin Mustafa Denizli’yle temasa geçeceği iddia edildi.Galatasaray'da Mancini’nin bir takıma gitmesi halinde Cimbom, yeni sezonda efsane yerli hocayı takımın başına getirecek. Mancini’nin izleyeceği yola göre strateji geliştiren ve bütün ihtimalleri masaya yatıran Başkan Ünal Aysal ve kurmayları, Mustafa Denizli ismi üzerinde uzlaştılar.

Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Dizdar’ın haberine göre büyük bir olasılıkla Mustafa Denizli, Galatasaray’ın başına geçebilir. Azerbaycan takımı Hazar Lenkeran ile yollarını ayıran ve şu an boşta olan Denizli’nin, Galatasaray için en uygun isim olduğu konusunda birleşen sarı kırmızılılar, Mancini’nin olası ayrılığı durumunda vakit geçirmeden tecrübeli hocayla masaya oturacaklar.

Ayrıca Denizli’nin yüksek bütçe istememesi ve mevcut kadrodan maksimum verimi sağlamaya çalışan bir hoca olması Başkan Ünal Aysal’ın bu isme sıcak bakmasına neden oldu. Denizli’nin ise Galatasaray’a daha gelmeden Mevlüt Erdinç’in transferinde ısrarcı davrandığı vurgulandı.

Galatasaray’da Mustafa Denizli’nin ismi Fatih Terim’in ayrılığı sürecinde de gündeme gelmiş ve tecrübeli hocanın Mancini’nin üzerinde sportif direktör olarak bulunması düşünülmüştü. Ancak o dönem bazı yöneticiler “Mancini de kolay bir insan değil. Bunu kabul eder mi? Terim döneminde yaşanan sorunlar tekrarlamaz mı?” diyerek çekincelerini dile getirmiş ve bunun üzerine de bu formül askıya alınmıştı.