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Spor

Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2011 22:50

-Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - (A) Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 22 Ekim Cumartesi günü Kazakistan ile Mersin'de ve 27 Ekim Perşembe günü de Romanya ile deplasmanda oynayacağı 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup maçlarının aday kadrosu açıklandı.  Teknik direktörlüğünü Yücel Uyar'ın yaptığı milli takım kadrosuna davet edilen oyuncular, 18 Ekim Salı günü Mersin Hepkon Tower Otel'de toplanacak. Türkiye ile Kazakistan arasındaki 2013 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Mersin'deki Burhanettin Kocamaz Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.  (A) Milliler, Romanya ile de Romanya'nın Buftea şehrindeki Football Centre FRF'de karşı karşıya gelecek ve maç TSİ 17.00'de oynanacak. (A) Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:  Bilgin Defterli (1.FC Köln), Yeşim Demirel (FFC 08 Niederkirchen), Feride Bakır (Bayer 04 Leverkusen), Şeyma Erenli (Indiana State Athletics), Melisa Dilber Ertürk (Middle Tennessee State University), Zübeyde Kaya, Didem Karagenç (Gazi Üniversitesi S.K.), Gülcan Koca (Melbourne Victory FC), Teslime Karahisarlı (D.V.C. Eva's Tienen), Leyla Fridevs Bağcı (RVVH Ridderkerk), Başak Ersoy, Seval Kıraç (Ataşehir Belediye Spor), Sibel Duman (Çamlıcaspor), Leyla Güngör (Linköping FC), Şekibe Bruderer (FC St. Gallen), Fatma Şahin (Konak Belediye S.K.), Esra Erol (Düvenciler Lisesi S.K.), Gülbin Hız (Gölcükspor), Cansu Yağ ve Fatma Kara (Trabzonspor). 

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