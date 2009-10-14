T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli Takımımız yarı finalde

14 Ekim 2009 13:36

Adana'da devam eden Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında, Türkiye İsrail'i 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.

(A) Grubu'nu dördüncü bitiren Türkiye, çeyrek finalde (B) Grubu'nu namağlup birinci tamamlayan İsrail ile Yüreğir Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maça iyi başlayan İsrail birinci periyotu 16-12 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunu dengeleyen Türkiye, ilk yarıyı 33-32 galip bitirdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Ay Yıldızlılar, buldukları üç sayılarla aradaki farkı açarak, üçüncü periyotu 51-44 önde bitirdi.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Türkiye, taktik faulleri de iyi değerlendirince maçtan 69-64 galip ayrıldı.

Türkiye bu skorla yarı finalde İngiltere'nin rakibi olurken, Ay Yıldızlıların turnuvada ilk dörde kalarak 2010 yılında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantilediği belirtildi.

Türkiye, yarın saat 19.00'da Yüreğir Spor Salonu'nda finale yükselebilmek için İngiltere'yle karşılaşacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24