Milli Takımımız yarı finalde

Adana'da devam eden Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında, Türkiye İsrail'i 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.

(A) Grubu'nu dördüncü bitiren Türkiye, çeyrek finalde (B) Grubu'nu namağlup birinci tamamlayan İsrail ile Yüreğir Spor Salonu'nda karşılaştı.



Maça iyi başlayan İsrail birinci periyotu 16-12 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunu dengeleyen Türkiye, ilk yarıyı 33-32 galip bitirdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Ay Yıldızlılar, buldukları üç sayılarla aradaki farkı açarak, üçüncü periyotu 51-44 önde bitirdi.



Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Türkiye, taktik faulleri de iyi değerlendirince maçtan 69-64 galip ayrıldı.



Türkiye bu skorla yarı finalde İngiltere'nin rakibi olurken, Ay Yıldızlıların turnuvada ilk dörde kalarak 2010 yılında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantilediği belirtildi.



Türkiye, yarın saat 19.00'da Yüreğir Spor Salonu'nda finale yükselebilmek için İngiltere'yle karşılaşacak.