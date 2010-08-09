-MİLLİ TAKIMI ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, (A) Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarının eylül ayında Kazakistan maçıyla başlayacağını anımsatarak, ''Zor bir dönem bizi bekliyor'' dedi. BJK İnönü Stadı'nda (A) Milli Takım'ın antrenmanını izleyen Mahmut Özgener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin futbol hasretinin bu hafta sona ereceğini belirterek, ''Önce Romanya ile yapacağımız özel milli maçla, ardından da Süper Lig maçlarıyla bu futbol hasretini gidereceğiz'' diye konuştu. (A) Milli Takım'ın, Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi Romanya ile 11 Ağustos Çarşamba günü yapacağı son hazırlık maçından iyi sonuç beklediklerini dile getiren Özgener, şunları kaydetti: ''İnşallah bu son hazırlık maçımızda iyi bir netice alırız, ama önemli olan eylül ayında Kazakistan maçıyla başlayacak süreç. Eylül ayında Kazakistan maçıyla başlayacak zor bir dönem bizi bekliyor. Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nda olamamanın üzüntüsü hep birlikte yaşadık. İnşallah bu sefer sıradaki büyük organizasyon olan Avrupa Şampiyonası'na katılabiliriz. Gruptaki her maçın ayrı önemi var. İnşallah iyi bir başlangıç olur.'' -''REKABETİ YÜKSEK BİR LİG OLACAK''- Mahmut Özgener, bu hafta başlayacak olan Süper Lig ile ilgili temennilerini aktarırken, bu iyi beklentilerin tüm sezon boyunca devam etmesini istediğini söyledi. Özgener, ''Herkesin dileği, güzel futbol oynanması, futbolun hep güzelliklerinin ön plana çıktığı, konuşulduğu ve tartışıldığı bir sezon geçmesi. Tabii ki zaman zaman eleştiriler de olacaktır. Ama yapıcı eleştirilerin olduğu, dostluğun ön planda tutulduğu bir sezon bekliyorum'' diye konuştu. Mahmut Özgener, takımların yaptıkları önemli transferlerin ligde rekabeti artıracağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: ''Tabii ki ligin kalitesi yükseldikçe, futbolumuz da daha iyi yerlere gelecektir. Bu konuda çok umutluyum. Daha da rekabetçi bir lig izleyeceğimizi düşünüyorum. Takımlarımız neticede önemli transferler yaptılar. Renkli oyuncuları izleyeceğiz. Bundan da mutluluk duyuyorum. Ligimizi güzelleştirecek işler. İnşallah futbolumuzu daha ileriye götürecek bir sezonu hep beraber yaşarız. Ligimizin performansının, milli takımımıza da yansıyacağını düşünüyorum.''