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Spor

‘Milli takımdan bana ne’

Liverpool kaptanı Jamie Carragher, kendisi için Liverpool’un İngiliz Milli Takımı’ndan daha önemli olduğunu söyledi.

05 Eylül 2008 03:00

İngiliz futbolcuların otobiyografileri her zaman tartışma yaratmıştır. Bu kervana Liverpool kaptanı Jamie Carragher da katıldı. 30 yaşındaki stoper ‘Carra, My Autobiography’ adlı kitapta Liverpool’un İngiliz Milli Takımı’ndan daha önemli olduğunu söyledi.
 
Carra’nın olay sözleri şöyle: ‘Ülkenizi Dünya Kupası’nda temsil etmek büyük bir onur. Galiba benim için değil! Portekiz’e Dünya Kupası’nda elenince elbette üzüldüm. Ancak eve döndüğümde ‘En azından Liverpool’la böyle bir şey yaşamadım’ dedim. Hatta Kenny Dalglish bana teselli mesajı atmış ama ona cevabım ‘Liverpool’dansa milli takımda penaltı kaçırmayı tercih ederim’ oldu.”

Carragher’ın düşünceleri Futbol Seyircileri Federasyonu Başkanı Malcolm Clarke’ı ve ‘Üç Aslan’ı sevenleri üzdü. Ancak Clarke gerçeklerin farkında: “Bir gerçek var ki sadece Carragher değil birçok oyuncu kulüpleri daha çok önemsiyor. Şampiyonlar Ligi’nde kendini göstermek ve kupa kazanmak artık daha cazip.”

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