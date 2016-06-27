"Milli Takım'da krize futbolcuların Terim'i bypass ederek Demirören'le prim pazarlığı yapması yol açtı"

A Milli Takım’ın finallere kalması nedeniyle verilen primler sıkıntı yaratırken; futbolcuların Fatih Terim’i ‘by-pass’ ederek Yıldırım Demirören’le pazarlık yapmasının da krize neden olduğu iddia edildi.

EURO 2016’ya damgasını vuran prim kavgasının yankıları sürerken, yaklaşık 40 futbolcuya 13 bin ile 450 bin Avro arasında ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, A Milli Futbol Takımı’nın sırf 53 Avrupa ülkesi arasında ilk 24’e girip finallere kalması nedeniyle verilen primler, kamuoyunda sıkıntı yaratırken; Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde elemelerin geçilmesi halinde futbol takımına prim öngörmemesi, verdikleri demeçlerde ‘milliyetçilik söylemlerini ön plana çıkaran’ oyuncuların eleştirildiği öne sürüldü.

Prim kavgasında futbolcuların teknik direktör Fatih Terim’i ‘by-pass’ ederek Yıldırım Demirören yönetimiyle direkt pazarlık yapması da Milli Takım’daki kargaşanın göstergesi olarak değerlendirildiği iddia edildi.

'Prim gelince başarı geldi!'

2016 elemelerine kötü bir giriş yapıp ilk 4 maçta 4 puan toplayan Milli Takım’da TFF Başkanı Yıldırım Demirören, özellikle 1-1’lik Letonya, Hollanda ve diğer maçlarda kesenin ağzını açtı. TFF deplasmandaki Hollanda beraberliğiyle Kazakistan galibiyetine 50 bin dolar prim verdi. Bu primi futbolculara şu sistemle dağıttı:

* İlk 11’de oynayanlara: Yüzde 100, 50 bin dolar.

* Sonradan oyuna girenlere: Yüzde 75, 37 bin 500 dolar.

* Yedek bekleyenlere: Yüzde 50, 25 bin dolar. Daha sonra da 3-0 kazanılan Hollanda maçının primini 60 bin Avro olarak belirleyen TFF, ödeme sistemini ise değiştirmiş.

* İlk 11’de oynayanlara: Yüzde 100, 60 bin Avro.

* Sonradan oyuna girenlere: Yüzde 60, 36 bin Avro.

* Yedek bekleyenlere: Yüzde 40, 24 bin Avro.

'Prime' iddiaları

Diğer taraftan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, millileri kutlamak için İzlanda maçından sonra soyunma odasına indiğinde primi (galibiyet ve Euro 2016’ya katılma) 350 bin Avro (futbolcuların konuştuklarına göre ise 500 bin Avro) olarak belirlediği öne sürüldü. İddialara göre, bu olayların ardından son maçlarda oynamayan Burak başta olmak üzere bazı futbolcular, ‘hakkaniyet’ vurgusu yapıp durumu takım kaptanı Arda’ya iletti. Arda da TFF yöneticisi Cengiz Zülfikaroğlu’na durumu aktarınca olaydan haberi olmayan Fatih Terim’le futbolcular arasında ipler koptu. İşte bu ortamda çıkılan Hırvat ve İspanyol maçlarında milli takım ‘sıfır’ puan alıp - 4’lük averaj yaptı ve Çek Cumhuriyeti galibiyeti 2. tura yetmedi.