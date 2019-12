'Milli takımda gibiyim'

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Matias Emilio Delgado, BJK İnönü Stadı'nda taraftarların tezahüratlarıyla kendisini milli takımda oynuyormuş gibi hissettiğini söyledi.



Delgado, BJK TV'de yer alan röportajında, BJK İnönü Stadı'ndaki atmosferin anlatılmaz olduğunu belirterek, ''Ben bunu her zaman dile getiriyorum. BJK İnönü Stadı'na çıktığım ve taraftarlar bağırdığı zaman kendimi milli takımda oynuyormuş gibi hissediyorum'' dedi.



UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv karşısında aldıkları 1-0'lık sonucun kendilerine tur için yetip yetmeyeceği sorusunu yanıtlayan Arjantinli oyuncu, ''Kazanmak güzeldir. Her zaman bizi mutlu ediyor. Ukrayna'nın güçlü takımlarından, sert takımlarından biriyle oynadık. 1-0 çok iyi bir skor olarak görünmeyebilir, ama biz bu sonuçtan memnunuz'' diye konuştu.



Siyah-beyazlı takımın kaptanı, UEFA Kupası'ndaki hedef konusunda ise, ''Biz de taraftarların beklediği başarıyı istiyoruz. Olabildiğince ileri gitmeyi amaçlıyoruz. Finale kadar gitmek istiyorsak ilk önce Ukrayna temsilcisini geçmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.



Delgado, ''Çift forvetle oynadığın zaman daha etkili olduğun söyleniyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?'' sorusunu ise, ''Düşündüğünüz zaman bu rakibe göre değişiyor. Dün çift forvetle çıktık, maçı kazandık. Ama Trabzon'da Bobo, arkasında ben, sağda Serdar Özkan, solda Aydın olduğu zaman forvet 4 kişiye kadar çıkıyor. Sonuçta sadece isim olarak ileride birinin olması bir şey ifade etmiyor. Gerideki oyuncuların da yardım etmesi ve atak olarak ileri çıkmaları gerekiyor'' diye yanıtladı.



Turkcell Süper Lig'de sezonun zor geçeceğini kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, ''Bunun farkındayız, ama lige başladığımızdan bu yana iki galibiyet ve özellikle kendi evinde çok güçlü olan Trabzonspor gibi iyi bir takıma karşı bir puan aldık. Bir puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Düzelteceğimiz noktalar da var, ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum'' diye konuştu.



Delgado, 21 Eylül Pazar günü kendi sahalarında Gaziantepspor ile yapacakları maç konusunda ise, ''Her takım kuvvetli. Gaziantepspor iyi bir çıkış yakaladı. İlk hafta Fenerbahçe'yi yendiler. Ancak bizim sahamıza geliyorlar ve biz de çok iyi bir takımız'' diyerek sözlerini tamamladı.