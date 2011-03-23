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Spor

MİLLİ TAKIM'DA AVUSTURYA MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

23 Mart 2011 21:46

-MİLLİ TAKIM'DA AVUSTURYA MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 29 Mart Salı günü Avusturya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde, Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmanda, futbolculara önce dayanıklılık testi yapıldı. Daha sonra 3 grup halinde pas çalışması yapan milliler, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sürdürdü.  (A) Milli Takım Teknik Direktörü Hiddink ile sorumlu yardımcısı Oğuz Çetin, 5'e 2 çalışmasında oyuncularla birlikte yer aldı. Aday kadroda bulunan 24 futbolcudan 23'ü antrenmana katılırken, sakatlığı bulunan Kazım çalışmada yer almadı. Kazım'ın sağ ayak bileği dış yan bağlarında zorlanma olduğu ve otelde kalarak fitness salonunda çalıştığı bildirildi. (A) Milli Takım, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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