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Spor

Milli takımda Abdullah Avcı'dan sonra 2. antrenör belli oldu

26 Kasım 2009 18:16

T24 - Manchester City'nin Altyapısında Antrenör Olarak Görev Yapan Tugay Kerimoğlu, Milli takıma Yeşil Işık Yaktı. 
 
Türk futbolunun önde gelen isimlerinden ve profesyonel futbol kariyerini İngiltere'de tamamladıktan sonra Manchester City'nin altyapısında antrenör olarak görev yapan Tugay Kerimoğlu, milli takıma yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'ın Manchester United'a konuk olduğu Şampiyonlar Ligi grup maçını da izleyen Tugay, "Milli takım hayalim, böyle bir teklif gelirse seve seve kabul ederim." dedi.

İngiltere'de insanların futbol oynarken eğlendiğini vurgulayan Tugay, "Türkiye'de de böyle olabilir. Potansiyel var. Umarım gerekli çalışmalar yapılır da istenilen seviyeye gelinir." dedi.

"Milli takımda görev yapar mısınız?" sorusuna ise Tugay, "Milli takımda çalışmak benim de hayalim. Orası farklı bir yer. Teknik direktör olarak görev yapamam ancak ikinci adam olarak görev yapabilirim." şeklinde cevap verdi.
 

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