Milli Takım'a çevreye duyarlı forma

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Nike tarafından yapılan açıklamada, Honduras maçının Türkiye'de olmasına karşın, milli takımın, karşılaşmaya yeni dış saha formasıyla çıkacağı belirtildi.Formayla ilgili şu bilgiler verildi:''Hakim rengi beyaz olan yeni tasarımda, formanın göğsünde kırmızı bir bant ve bandın üstünde ay-yıldız bulunuyor. Yeni formanın öncekilerden en büyük farkı, geri dönüşüm özelliğinin bulunması. Geri dönüşümü yapılmış plastik şişelerden elde edilen kumaşlardan üretilen formalar futbolcuları daha kuru, daha serin ve daha rahat tutacak şekilde tasarlandı. Bu tasarım sayesinde futbolcuların vücut sıcaklığı, yeşil sahadayken istenilen düzeyde tutuluyor olacak.''