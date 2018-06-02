Milli Takım, Tunus karşısında beraberliği son nefeste yakaladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Tunus ile oynadığı özel karşılaşmayı son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere tamamladı. Cenk Tosun, 60. dakikada kırmızı kart görerek Türkiye'nin son yarım saati 10 kişi oynamasına neden oldu.

İsviçre’de oynanan özel maçta Türkiye, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’na hazırlanan Tunus ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Cenk Tosun’un penaltı golü ile öne geçen Türkiye, daha sonra Badri ve Sassi’nin gollerine engel olamadı. Karşılaşmanın 60. dakikasında tribünlerle tartışan Cenk Tosun kırmızı kart gördü. 10 kişi oynayan Türkiye, son dakikada kazanılan serbest vuruşta Çağlar’ın golü ile beraberliği yakaladı.

Çağlar’ın golünün ardından sahaya seyircilerin dolması üzerine hakem uzatma oynatmadan karşılaşmayı sona erdirdi.

Cenk Tosun kırmızı kart gördü

Türkiye-Tunus maçının 59. dakikasında Cenk Tosun tribüne doğru giderek bir taraftarla tartışma yaşadı. Takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen Cenk Tosun kırmızı kart gördü.

Taraftarlara dönerek sözlü kavga eden Cenk Tosun, Türkiye’yi destekleyen seyircilerin de bulunduğu tribünleri göstererek bir grubu işaret etti.

Sinirlerine bir türlü hakim olamayan Cenk Tosun, tribünlere iyice yaklaşarak sert tepkide bulundu. Karşılaşmanın hakemi, Cenk Tosun’un bu hareketleri sonrası golcü futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Cenk Tosun’un maçı tribünden izleyen babasına tepki gelmesi üzerine sinirlendiği öğrenildi.