Milli Takım, Rusya ve İsveç maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Milliler ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Ömer Bayram, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Hafif sakatlığı bulunan ve dinlendirilen Mahmut Tekdemir de takımdan ayrı çalışan bir diğer isim oldu.

Rusya ve İsveç maçlarının hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayan A Milli Takım, Rusya maçı için yarın Trabzon'a hareket edecek ve burada son çalışmasını yapacak. (DHA)