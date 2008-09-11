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Spor

Milli Takım otobüsünde yumruklar konuştu

Milli Takım Kaptanı Emre ile Gökdeniz’in, takım otobüsünde yumruk yumruğa kavga etti.

11 Eylül 2008 03:00

Beşiktaş’taki İbrahim Üzülmez-İbrahim Toraman kavgasının bir benzeri Milli Takım’da yaşandı. Belçika maçının hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren ay-yıldızlıların takım otobüsünde kaptan Emre Belözoğlu ile Gökdeniz Karadeniz yumruk yumruğa kavga etti, Gökdeniz takımdan gönderildi.

Emre’nin, otobüste telefonla konuşan Rubin Kazanlı oyuncuyu uyardığı, onun da ters cevap vermesi nedeniyle aralarında kavga çıktığı belirtildi. Tartışmanın yumruklaşmaya dönüşmesi nedeniyle futbolcuların araya girdiği ve ikisini de yatıştırmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu tartışmanın yaşanmasının ardından, sakatlığı devam eden Gökdeniz’in, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından kamptan gönderildiği, ancak kritik maç öncesinde bunun “sakatlıktan dolayı” olduğu açıklandı.

Aynı dönemde Emre’nin de annesinin fenalaşması nedeniyle kamptan ayrıldığı, ancak Fatih hocanın kaptana bir yaptırım düşünmediği ifade edildi.

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