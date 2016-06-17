Milli Takım, Olimpiyat vizesi aldı

A Milli Kadın basketbol takımı Küba'yı 71-45 yenerek Rio Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Fransa’nın Nantes kentinde düzenlenen 2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri çeyrek final maçında Küba’yı 71-45'lik skorla mağlup eden A Milli Kadın Takımımız, Rio Olimpiyatları’na gitmeye hak kazandı.

İlk çeyreği 16-12 önde tamamlayan Milli Takımımız, devrede soyunma odasına da 42-24 önde girdi. Potanın Perileri son 10 dakikaya 56-40 önde girdi. A Milli Kadın Takımımız son çeyrekte de rakibin farkı kapatmasına izin vermedi ve maçtan 71-45’lik skorla galip ayrıldı.

Potanın Perileri üst üste ikinci kez Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek. Milliler, 2012 Londra'da beşinci olmuştu.

A Milli Kadın basketbol takımının turnuva geçmişi

Fransa'nın Nantes kentindeki elemelerde Arjantin'i 66-38, Kamerun'u da 72-46 mağlup eden milliler, grubunu 4 puanla lider tamamladı.

Çeyrek finalden galibiyetle ayrılacak 4 takım, direkt 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak. Mağlup olan 4 takım ise kendi aralarında yarı final ve final mücadeleleri yapacak. Finalde galibiyete ulaşan takım, Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde eden son ülke olacak.