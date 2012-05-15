milli takım kadrosu açıklandı

2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında 20 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında yurtdışında kamp yapacak A Milli Takım'ın aday kadrosu ve programı açıklandı.

A Milli Takım, kamp süresince Gürcistan, Bulgaristan, Finlandiya ve EURO 2012 finalistleri Portekiz ve Ukrayna ile özel maçlar oynayacak.

A Milli Takım aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Volkan Demirel (Fenerbahçe)

Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Bekir İrtegün (Fenerbahçe)

Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Caner Erkin (Fenerbahçe)

Cenk Gönen (Beşiktaş)

Rüştü Reçber (Beşiktaş)

Egemen Korkmaz (Beşiktaş)

İsmail Köybaşı (Beşiktaş)

Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Semih Kaya (Galatasaray)

Selçuk İnan (Galatasaray)

Engin Baytar (Galatasaray)

Tolga Zengin (Trabzonspor)

Olcan Adın (Trabzonspor)

Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Serdar Aziz (Bursaspor)

Alper Potuk (Eskişehirspor)

Serdar Kurtuluş (Gaziantepspor)

Soner Aydoğdu (Gençlerbirliği)

Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor)

Hamit Altıntop (Real Madrid)

Nuri Şahin (Real Madrid)

Ömer Toprak (Bayer Leverkusen)

Arda Turan (Atletico Madrid)

Gökhan Töre (Hamburg)

Tunay Torun (Hertha Berlin)

Sercan Sararer (SPVGG Greuther Fürth)

Mehmet Ekici (Werder Bremen)

Sinan Bolat (Standard Liege)

Umut Bulut (Toulouse)

Mehmet Topal (Valencia)