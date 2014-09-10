Milli Takım, İzlanda'da buz tuttu: 3-0

A Milli Takım, Fransa'da gerçekleştirecek 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaştı.

90 dakika boyunca silik futbol sergileyen Türkiye, karşılaşmanın 18. dakikasında Bödvarsson'un golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarının 59. dakikasında Ömer Toprak kırmızı kart gördü ve Milli Takım son 30 dakikayı 10 kişi oynadı.

76. dakikada İzlanda, Sigurdsson'un golüyle skoru 2-0 yaptı.

Golün bir dakika sonrasında bu kez Sigthorsson, fileleri havalandırda ve skoru 3-0'a taşıdı.

Karşılaşma İzlanda'nın 3-0 üstünlüğü ile sona ererken, A Milli Takım, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerine kötü başlangıç yaptı.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Ivan Bebek, Tomislav Petrovic, Miro Grgic, Dalibor Conjar, Domagoj Vuckov, Ante Vucemilovic (Hırvatistan)

Türkiye: 1- Onur Recep Kıvrak, 7- Gökhan Gönül, 21- Ömer Toprak, 22- Ersan Adem Gülüm, 5- Emre Belözoğlu (K), 8- Selçuk İnan (Dk. 65, 16- Ozan Tufan), 10- Arda Turan, 15- Mehmet Topal (Dk. 76, 6- Hakan Çalhanoğlu), 18- Caner Erkin, 20- Olcan Adın (Dk. 65, 19- Mustafa Pektemek), 17- Burak Yılmaz.

Yedekler: 12- Fehmi Mert Günok, 23- Volkan Babacan, 4- Osman Tarık Çamdal, 13- İsmail Köybaşı, 3- Hakan Kadir Balta, 11- Olcay Şahan, 14- Ahmet İlhan Özek, 9- Mevlüt Erdinç.

İzlanda: 1- Hannes Thor Halldorsson, 6- Ragnar Sigurdsson, 8- Birkir Bjarnason (Dk. 70, 19- Rurik Gislason), 10- Gylfi Thor Sigurdsson, 14- Kari Arnason, 17- Aron Einar Gunnarsson (K), 18- Theodor Elmar Bjarnason, 20- Emil Hallfredsson, 22- Jon Dadi Bödvarsson, 23- Ari Freyr Skulason, 9- Kolbeinn Sigthorsso.

Yedekler: 12- Gunnleifur Gunnleifsson, 13- Ingvar Jonsson, 2- Birkir Mar Saevarsson, 5- Sölvi Geir Ottesen Jonsson, 21- Haukur Heidar Hauksson, 3- Hallgrimur Jonasson, 4- Thorarinn Ingi Valdimarsson, 15- Helgi Valur Danielsson, 16- Olafur Ingi Skulason, , 7- Johann Berg Gudmundsson, 11- Vidar Kjartansson.

Goller: Dk. 18 Jon Dadi Bödvarsson, Dk. 76 Gylfi Thor Sigurdsson, Dk. 77 Kolbeinn Sigthorsso(İzlanda)

Sarı Kartlar: Dk. 36 Ari Freyr Skulason, Dk. 50 Ragnar Sigurdsson (İzlanda), Dk. 44 Gökhan Gönül, Dk. 55 Ömer Toprak, Dk. 60 Arda Turan (Türkiye)

Kırmızı Kart: Dk 59 Ömer Toprak (Türkiye)