Milli takım hatırası

Başbakan Erdoğan merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan anısına düzenlenen 'Milli gurur, milli forma 1923-2008' sergisinin açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezdi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan anısına düzenlenen 'Milli gurur, milli forma 1923-2008' sergisinin açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezdi.
Başbakan Erdoğan sergide bulunan Milli Takım futbolcularının karton maketi önünde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Mahmut Özgener ve Milli Takımlar teknik sorumlusu Fatih Terim ile birlikte fotoğraf çektirdi.