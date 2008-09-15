T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli takım hatırası

15 Eylül 2008 03:00

Başbakan Erdoğan merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan anısına düzenlenen 'Milli gurur, milli forma 1923-2008' sergisinin açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan anısına düzenlenen 'Milli gurur, milli forma 1923-2008' sergisinin açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezdi.

Başbakan Erdoğan sergide bulunan Milli Takım futbolcularının karton maketi önünde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Mahmut Özgener ve Milli Takımlar teknik sorumlusu Fatih Terim ile birlikte fotoğraf çektirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24