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Spor

Milli Takım'da "Fransa krizi" aşıldı

19 Mart 2021 15:37

Fransa'da forma giyen Türk futbolcuların, A Milli Takım maçları için Türkiye’ye gelmesinin önü açıldı.

Milli maçlar sonrası Fransa’da karantinaya girecek futbolcular, kulüpleriyle yaptıkları görüşmenin ardından gerekli izinleri aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş için Fransa’ya özel uçak gönderecek.

4 futbolcu, oynanacak 3 milli maçın ardından yine özel uçakla Fransa’ya dönecek. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak.

Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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