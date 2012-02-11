Milli takım belli oldu

T24-Yelkende, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası ve 30. Garda Meeting Optimist Yarışları'na katılacak milli takımlar belirlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu 2012 yılı faaliyet programında bulunan Laser 4.7 Dünya Şampiyonası, 31 Mart-7 Nisan 2012 tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi, Çeşme Yelken İhtisas Kulübü'nden Bora Olcay, Solo Yelken Kulübü'nden Can Akdurak ve Fenerbahçe Kulübü'nden Zeynep Yentür temsil edecek. Üç kişilik ekin antrenörlüğünü ise Burçin Yılmaz antrenörlük yapacak.

30. Garda Meetin Optimist Yarışı

30. Garda Meeting Optimist Yarışı'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı da belirlendi.

İtalya'nın Riva del Garda bölgesinde 5-8 Nisan tarihlerinde yapılacak yarışlara katılacak ve antrenörlüğünü Ayda Ünver'in yapacağı milli takıma şu isimler çağrıldı:

Deniz Saltık (Gökova Yelken Kulübü), Emir Mete, Sedef Şener (İstanbul Yelken Kulübü), Leyla Şenocak (Çeşme Yelken İhtisas Kulübü), Onur Cemil Mandalinci, Yücehan Aslan (Turgutreis Belediye Yelken Kulübü), Ömer Işık (Körfez Yarımca Yelken Kulübü).