T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli takım belli oldu

Yelkende, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası ve 30. Garda Meeting Optimist Yarışları'na katılacak milli takımlar belirlendi.

11 Şubat 2012 20:07

T24-Yelkende, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası ve 30. Garda Meeting Optimist Yarışları'na katılacak milli takımlar belirlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu 2012 yılı faaliyet programında bulunan Laser 4.7 Dünya Şampiyonası, 31 Mart-7 Nisan 2012 tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi, Çeşme Yelken İhtisas Kulübü'nden Bora Olcay, Solo Yelken Kulübü'nden Can Akdurak ve Fenerbahçe Kulübü'nden Zeynep Yentür temsil edecek. Üç kişilik ekin antrenörlüğünü ise Burçin Yılmaz antrenörlük yapacak.

 

30. Garda Meetin Optimist Yarışı

30. Garda Meeting Optimist Yarışı'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı da belirlendi.

İtalya'nın Riva del Garda bölgesinde 5-8 Nisan tarihlerinde yapılacak yarışlara katılacak ve antrenörlüğünü Ayda Ünver'in yapacağı milli takıma şu isimler çağrıldı:
Deniz Saltık (Gökova Yelken Kulübü), Emir Mete, Sedef Şener (İstanbul Yelken Kulübü), Leyla Şenocak (Çeşme Yelken İhtisas Kulübü), Onur Cemil Mandalinci, Yücehan Aslan (Turgutreis Belediye Yelken Kulübü), Ömer Işık (Körfez Yarımca Yelken Kulübü).

 

ETİKETLER

yelkenyarışoptimistdünya şampiyonası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24