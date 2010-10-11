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Spor

MİLLİ TAKIM AZERBAYCAN MAÇINA HAZIR BAKÜ (A.A)

11 Ekim 2010 22:34

-MİLLİ TAKIM AZERBAYCAN MAÇINA HAZIR BAKÜ (A.A) - 11.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Grubu'nda deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'ndaki idmana, Almanya maçında aldığı darbe sonucunda burnu kırılan Servet, maske ile katıldı. Çalışmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde Milliler, ısınmanın ardından 5'e 2 oynadılar. Hiddink'in de 5'e 2'de futbolculara katıldığı görüldü. Azerbaycanlı ve Türk vatandaşlar ile basın mensupları antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün ardından stattan çıkarıldılar. Bu arada antrenmanı izlemeye Bakü teknik direktörü Winfried Schafer da geldi. Schafer'ın Azerbaycan maçı öncesi Hiddink'le kısa bir süre sohbet ettiği ve başarılar dilediği öğrenildi. Azerbaycan ile Türkiye arasında yarın TSİ 18.00'de oynanacak karşılaşmayı Romen Aleksandru Dyakonu yönetecek. Dyakonu'nun, yardımcılıklarını Radu Adrian ve Vida Ghinguleac yapacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayınlayacak.

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