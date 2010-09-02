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Spor

MİLLİ TAKIM ASTANA'DA İLK SINAVINDA İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 14:19

-MİLLİ TAKIM ASTANA'DA İLK SINAVINDA İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde (A) Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Kazakistan ile karşılaşacak. Başkent Astana'daki Astana Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek. Vad'ın yardımcılıklarını Zsolt Attila Szpisjak ve Istvan Albert yapacak. Dördüncü hakem ise Peter Solymosi olacak. Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bu arada, Türkiye'nin yer aldığı (A) Grubu'nda günün diğer maçında Belçika ile Almanya, TSİ 21.45'te Brüksel'de karşı karşıya gelecek.  Milli takım kafilesi, 4 Eylül Cumartesi günü İstanbul'a dönerek, 7 Eylül Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Belçika ile yapacağı gruptaki ikinci maçın hazırlıklarına başlayacak.  

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