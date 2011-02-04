-MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın 9 Şubat Çarşamba günü Trabzon'da Güney Kore ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya 24 futbolcu davet edildi. Aday kadroya Trabzonspor'dan 6, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan ise 1 futbolcu alındı. (A) Milli Futbol Takımı'nın Güney Kore ile yapacağı özel milli maçın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle: Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Onur Recep Kıvrak, Serkan Balcı, Selçuk İnan, Engin Baytar, Umut Bulut, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Serdar Kesimal (Kayserispor), Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu, Yekta Kurtuluş, Kazım Kazım (Galatasaray), Fehmi Emre Güngör (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Yiğit İncedemir (Manisaspor), Mehmet Ekici (Nürnberg), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Tunay Torun (Hamburg).