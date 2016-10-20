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Spor

Milli Takım 25. sıraya düştü

FIFA dünya sıralamasında, Arjantin ilk sırada bulunuyor

20 Ekim 2016 15:29

FIFA dünya sıralamasında Türkiye, 4 basamak inerek 25'inciliğe geriledi. Arjantin liderliğini sürdürürken, birer sıra yükselen takımlardan Almanya 2'nci, Brezilya ise 3'üncülüğe yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Ukrayna ile 2-2 berabere kalan, İzlanda'ya ise 2-0 yenilen Türkiye, 25. sıraya geriledi. 2015'te "Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı" olan ve 2016'nın nisan ayında 13'üncülüğe kadar tırmanan Türkiye, 6 ayda 25. sıraya indi.

Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada, birer basamak yükselen takımlardan Almanya 2'nci, Brezilya ise 3'üncülüğe yerleşti.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 101, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.

49 basamak birden atlayan Karadağ, 56. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.

37'ncilikten 27. sıraya çıkan İran ise 19'unculuğa kadar yükseldiği 2006'dan bu yana listedeki en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Kasım'da açıklanacak.

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