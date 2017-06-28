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Spor

Milli sporcu Zeliha Ağrıs, Dünya Tekvando şampiyonu oldu

19 yaşındaki sporcu, altın madalyanın sahibi oldu

28 Haziran 2017 17:54

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, finalde Rus Tatiana Kudashova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Rus rakibini 11-8'le geçen 1998 doğumlu genç sporcu, bugüne kadarki 28 resmi karşılaşmanın 18'ini kazanırken, 19'uncu galibiyetiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bugüne kadar topladığı 86 puanla 1.868. sırada bulunan milli sporcunun güncel sıralaması gelecek günlerde netlik kazanacak.

Zeliha is on place 1.868 with 86 points 

Zeliha is on place 1.868 with 86 points

 

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