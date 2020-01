Milli sporcu Zeliha Ağrıs, Dünya Tekvando şampiyonu oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, finalde Rus Tatiana Kudashova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Rus rakibini 11-8'le geçen 1998 doğumlu genç sporcu, bugüne kadarki 28 resmi karşılaşmanın 18'ini kazanırken, 19'uncu galibiyetiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bugüne kadar topladığı 86 puanla 1.868. sırada bulunan milli sporcunun güncel sıralaması gelecek günlerde netlik kazanacak.

Zeliha is on place 1.868 with 86 points

Zeliha is on place 1.868 with 86 points