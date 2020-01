Milli sporcu Derya Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler dalacak

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- SUALTI dünya dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere ithaf edeceği 2 yeni rekor denemesi için Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde dalış yapacak.

Derya Can, 10 ve 12 Kasım\'da ikisi de kendisine ait değişken ağırlık paletli dalında 111 metre ve değişken ağırlık paletsiz dalında 94 metrelik dünya rekorlarını kırmayı deneyecek.

Sualtı dünya dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıldönümünde O\'nun anısına iki yeni dünya rekoru denemesi yapacak. Rekor denemesi 10 Kasım Cuma günü ve 12 Kasım Pazar günü Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde yapılacak.

İlk rekor denemesi 10 Kasım Cuma günü Kaş açıklarındaki Hidayet Koyu\'nda yapılacak. Dünya rekortmeni Derya Can değişken ağırlık paletli dalında 17 Aralık 2016 tarihinde yine kendisinin Kaş\'ta kırdığı 111 metrelik dünya rekorunu kırmak için dalacak. Derya Can\'ın bu dalda kaç metreye dalacağı 9 Kasım günü açıklanacak. Can\'ın ikinci rekor denemesi 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Can, değişken ağırlık paletsiz dalında 18 Aralık 2016 tarihinde yine Kaş\'ta kırdığı kendisine ait olan bu daldaki 94 metrelik dünya rekorunu yenilemek için deneme yapacak. Derya Can Kaş\'ta Kalyon Dalış Merkezi\'nin yardımlarıyla yeni rekorlar için günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Derya Can, \"10 Kasım günü, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, Türk ulusunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü. Bu günümüzü Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bu yurdun bağımsızlığı, birliği yolunda can veren şehitlerimize borçluyuz. Türk kadını, bu gününü cumhuriyetin getirdiği haklara ve o hakları veren Atatürk\'e borçludur. Bugün ben spor yapıyorsam, dünya rekorları kırıyorsam bunu Atatürk\'ün, Türkiye Cumhuriyeti\'nin sayesinde yapıyorum. Kıracağım iki dünya rekorunu Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize ithaf edeceğim. Türk kadınının adını, spor dalında bir kez daha duyuracağım. İki rekoru da yeniden kıracağıma inanıyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI