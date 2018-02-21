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Milli Savunma Bakanlığı'nın şehit sorgulama uygulaması açıldığı gibi kapandı

"Yoğunluk azalınca, sistem normale dönecek"

21 Şubat 2018 17:58

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) aşırı yoğunluk nedeniyle askıya aldığı 'Şehit Listesi Sorgulama' uygulaması bugün yeniden açıldı. Ancak sistem, açıldığı gibi yoğunluktan hizmet veremez duruma geldi.

MSB yetkilileri, "MSB'nin sitesi üzerinden birçok hizmet aynı anda sunuluyor. Bu sıralar askere alma işlemleri de yoğunluğa sebep oluyor. Yoğunluk azalınca, sistem normale dönecek" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı uygulamayı yoğun talep sebebiyle askıya almıştı.

Site bugün yeniden hizmet vermeye başlamış ancak siteye yoğun ilgi devam edince sistem yeniden taleplere yanıt veremez duruma geldi.

 

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