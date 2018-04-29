Milli Savunma Bakanlığı: TSK'da 7 general ve amiral atama öncesi emeklilik istedi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli 7 general ve amiralin atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

Bu general ve amirallerin kimler olduğu henüz bilinmiyor.

Adının açıklanmaması koşuluyla 'ye konuşan Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de, "20 Ağustos tarihinde yayımlanan atamalarla bu kişilerin emeklilik işlemlerinin herhangi bir ilişkisi yok" dedi ve ekledi:

"Dolayısıyla (Zekai) Aksakallı da 20 Ağustos'ta atandığı Çanakkale'de görevinin başında. 7 general ve amiralin ismini şu an için açıklamayacağız, kamuoyuna şimdilik sadece bu şekilde bir bilgi verdik."

Türkiye medyasında Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na atanması üzerine Kara Kuvvetleri'ndeki görev süresi dolmadan istifaya niyetlendiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar sonrası, ikna edilmeye çalışılan Aksakallı'nın yanı sıra 10 civarında komutanın da istifa edeceği öne sürülmüştü.

Yine Türkiye medyasında daha sonra, 10 değil 7 general ve amiralin kendi iradeleri ile değil komuta kademesinin talebi ile istifa dilekçesini hazırlayıp sundukları, istifası istenen general ve amirallerin birinci derecede yakınlarının "Bylock" kullanıcısı çıktığı da öne sürülmüştü.

2013 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Zekai Aksakallı ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığının darbeci askerlerin eline geçmesini önlemişti.

Aksakallı'dan boşalan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ise Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirilmişti.