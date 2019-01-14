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Politika

Milli Savunma Bakanlığı, Trump'a Erdoğan'ın mesajı ile cevap verdi

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında Twitter'da yaptığı paylaşım ile cevap v

14 Ocak 2019 13:27

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye ile ilgili \"Kürtler\'e saldırırlarsa Türkiye\'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz\" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 2015 yılında Twitter\'da yaptığı paylaşım ile cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, \"Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye\'nin kuzeyinde, Türkiye\'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz\" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan\'ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter\'da tekrar paylaşarak Trump\'a cevap verdi.
 

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