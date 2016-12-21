Milli Savunma Bakanlığı, Rus haber ajansını yalanladı: Öyle bir ifade kullanılmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Fikri Işık'ın "Halep'in militanlardan kurtarılması için başarılı operasyon sürüyor" şeklinde bir ifade kullanmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Işık'ın Rusya'yı ziyaretinde mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmesinde Halep'in militanlardan alınmasını övdüğü yönündeki haberler yalanlandı.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre Rossiyskaya Gazeta, Russia Today ve Ria Novosti Bakan Işık'ın "Şu anda Halep'in doğu kesimlerinin militanlardan kurtarılması ve muhaliflerin ailelerinin tahliyesi için çok başarılı bir operasyonun sürdüğünü gözlemliyoruz" dediğini aktarmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Milli Savunma Bakanı Işık böyle bir ifade kullanmamıştır. Bakan Işık, Rus mevkidaşıyla görüşmesinin başlangıcında basına da açık olan bölümde, Ankara'daki Rusya Büyükelçisi'nin hayatını kaybettiği hain terör eyleminden duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşıp taziyelerimizi ilettikten sonra, bu menfur saldırının Moskova'daki toplantıların öncesinde ‘Halep'teki sivillerin tahliyesi için Rusya ile birlikte yaptığımız başarılı insani operasyon devam ederken böyle bir eylemin doğrudan Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğini, dostluğumuzu hedef aldığını' belirtmiştir. Bu konuya Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında üçüncü maddede değinilmiş olup, her üç ülkenin de ‘Doğu Halep'ten sivillerin gönüllü tahliyesine ve silahlı muhaliflerin kentten ayrılmasına imkan tanıyan ortak çabaları memnuniyetle karşıladığı' kayda geçirilmiştir."