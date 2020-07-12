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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

12 Temmuz 2020 22:32

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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