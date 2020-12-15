Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: İttifakın tüm değerlerini sarsmıştır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin yaptırım kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Müttefiklerimizden, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır." denildi.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına yönelik "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın hava ve füze savunması dâhil, güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacaktır. Bunu yaparken başta NATO olmak üzere tüm müttefiklerimize karşı taahhütlerimizi de eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz. Müttefiklerimizden de ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır. Türkiye için S-400 tedariki defalarca ifade edildiği üzere bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır" denildi.

"Yaptırım kararı ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır"

Açıklamada ayrıca, S-400'ün NATO sistemlerine veya NATO sistemlerine bağlı milli sistemlere entegre edilmeyeceği ve diğer NATO ülkelerinde bulunan Rus menşeili sistemler gibi kullanılacağının müttefiklere bildirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dâhil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır. Sorunun çözümünün tartışılması yerine yaptırım uygulanmasının seçilmesinin çözüme değil, çözümsüzlüğe doğru atılan bir adım olduğu iyi görülmelidir. Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore savaşından bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi, ülkelerimiz yararına olduğu gibi bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır."