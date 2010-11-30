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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: MKE İRAN'A SİLAH SATMADI' ANKARA (A.A)

30 Kasım 2010 15:01

-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: MKE İRAN'A SİLAH SATMADI' ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) İran'a silah, mühimmat ve ürettiği diğer ürünlerden hiçbirini satmadığını bildirdi. MSB Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı yazılı ve görsel basında Wikileaks isimli internet sitesi kaynak gösterilerek MKEK'in İran'a silah sattığına yönelik haberlerin yer aldığı anımsatıldı. MKE Kurumunun yurt dışına yapacağı ihracat öncesinde mutlaka ilgili bakanlığı olan Milli Savunma Bakanlığının yazılı iznini almak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu iznin alınmadığı hiçbir ürün yurt dışına gümrüklerden çıkış yapamaz. İhracat yapılacak bütün ürünlerde Türkiye'nin hak ve menfaatleri de göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut ilgili yasalarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve üyesi olduğumuz NATO kararları ile imzalayarak taahhüt ettiğimiz anlaşmalara uygunluk kriterleri mutlaka dikkate alınmaktadır.   MKE Kurumu İran'a silah, mühimmat ve ürettiği diğer ürünlerden hiç birini satmamıştır. Bu nedenle anılan sitede yayınlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır.''

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