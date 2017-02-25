Milli Savunma Bakanlığı, "Fikri Işık'ın kızının telefonundan Bylock çıktı" iddiasını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın "Fikri Işık'ın kızının telefonundan Bylock çıktığı yönünde MİT raporu olduğu söyleniyor" iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yeniçağ gazetesi yazarının bahse konu iddiası, baştan sona yalandır. Var olmayan bir rapora atıfta bulunarak Milli Savunma Bakanı Sn. Işık’a iftira atılmıştır. Bu konuda, ivedi olarak özür bekliyoruz. Aksi takdirde konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" ifadesine yer verildi.

Demirağ, Yeniçağ gazetesinde kaleme aldığı yazıda şunları söylemişti:

"Buradan Millî Savunma Bakanı Fikri Işık'a seslenmek istiyorum. Bir dönem sıkı sıkı sahiplendiğiniz eski Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sipahioğlu, Deniz Kuvvetleri imamı olarak tutuklu. Kocaeli'nde Fikri Işık'ın 'kripto FETÖ'cü' iddiaları gırla gidiyor. Dahası Sayın Işık, kızınızın telefonunda ByLock olduğu yönünde MİT raporundan bahsediliyor. Anladık hükümetiniz FETÖ'nün siyasal yapılanmasının açığa çıkmasını istemiyor. Ancak Kuvvet Komutanları size bağlı. Personelin sorumlusu siz olduğunuza göre 'Önce vatani görevini yapan er ve erbaşlar serbest bırakılacak' sözünüzü hatırlatmak istiyorum. Daha sonra da şahsınıza ve ailenize dair iddialarla ilgili açıklama beklediğimi belirteyim."

Demirağ'ın söz konusu iddiasını yalanlayan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

“Sn. Fikri Işık, FETÖ/PDY unsurlarına karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele vermiş, Aziz Milletimize ve Devletimize kast eden hain Fethullahçı terör örgütü karşısında dimdik durmuştur.

Sn. Bakan Işık'ın dershane sürecinde, 17/25 Aralık yargı darbesi girişinde ve Bakanlık vazifelerinde kendi görev alanına giren kurumlarda FETÖ'ye karşı kararlı mücadelesi, Milletimizce malumdur.

Milli Savunma Bakanlığı’nın 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında da TSK içindeki FETÖ/PDY mensubu hainlerle amansız mücadelesi malum odakları rahatsız etmektedir. Milli savunma Bakanlığı tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın desteğiyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi Milletle daha fazla kucaklaştıran düzenlemelerin hayata geçiriliyor olması yine FETÖ ve işbirlikçilerini rahatsız etmektedir.

Bugüne kadar FETÖ ve işbirlikçilerine ve tüm vesayet odaklarına karşı göz açtırmadan sürdürülen mücadele, yürütülen her türlü algı operasyonuna rağmen, yılmadan aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.”