Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, bilgi paylaşımlarını BiP üzerinden yapma kararı aldı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından Cumhurbaşkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), gazetecilerle olan iletişim gruplarını BiP uygulaması üzerinden yapma kararı aldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgi notunda, kararın WhatsApp ile ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine alındığı belirtildi. Açıklamada, yeni uygulamaya yarından itibaren geçileceği de ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı da iletişim grupları WhatsApp'ten ayrılıp BiP'e geçecek

Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp’ın gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları nedeniyle, yarından itibaren Turkcell’in şifreli mesajlaşma uygulaması BiP’e geçecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, WhatsApp’ın gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ten ayrıldığını duyurdu.

Bloomberg'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kararın bütün çalışanlara mesajla duyurulduğu öğrenilirken; bu değişimin, sosyal medya platformlarına karşı daha geniş kapsamlı önlemler kapsamında sürdürüleceği dile getirildi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde, küresel çapta faaliyet yürüten bir sosyal medya şirketlerine, yasanın gerektirdiği şekilde yerel temsilciler atamaması nedeniyle para cezası vermişti.

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