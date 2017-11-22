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Milli Savunma Bakanı'ndan bedelli askerlik açıklaması

Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, sunum yaptı

22 Kasım 2017 23:11

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik tartışmalarıyla ilgili olarak, "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine başlandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, burada sunum yaptı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Bir taraftan S400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını  başlattı. Hem S400'ler için hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

'Bedelli askerlik söz konusu değil"

Milli Savunma Bakanı Canikli, bedelli askerlikle ilgili "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil." bilgisini verdi.

 

 

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