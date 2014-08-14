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Milli Savunma Bakanı Yılmaz'dan bedelli askerlik açıklaması

Yaklaşık 800 bin erkeğin bedelli askerlik beklentilerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'değerlendirilecek' açıklaması geldi

14 Ağustos 2014 12:08

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından ele alınacak ilk konular arasında bedelli askerlik var" dedi.

Akşam gazetesinden Muhammet Kutlu’nun haberine göre; Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bedelli ne olacak diye soranlara “Çıkıyor az kaldı” cevabını verdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yaklaşık 800 bin erkeğin yolunu gözlediği bedelli askerlikle ilgili en net sinyali verdi. Önceki gün TBMM kulisinde gazetecilerle sohbet eden Bakan Yılmaz, "Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından ele alınacak ilk konular arasında bedelli askerlik var" dedi. Yılmaz, aynı akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’nde verdiği resepsiyonda ise bu yöndeki soruları, "Çıkıyor, az kaldı bekleyin" diye yanıtladı. Sonuncusu 2011 yılında çıkan bedelli askerlikle ilgili ilk mesaj, halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Seçim sürecinde katıldığı televizyon programlarında konuşan Erdoğan, "Bedelli askerlik noktasında bekleyen sayısının 800 bin civarında olduğu söyleniyor. Seçimlerden sonra atılması gereken adımları atar, Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanımızla gerekli görüşmeler sonunda bir neticeye varırız" demişti. 

ÜCRET 20 BİN TL OLABİLİR

Son uygulanan bedelli uygulamasının ücreti olan 30 bin TL herkes tarafından yüksek bulunmuştu. Yeni çıkarılacak bir bedelli uygulamasında ücretin en fazla 20 bin TL olması bekleniyor. Ancak bu bile çok büyük bir tahsilat anlamına geliyor. 500 bin kişinin bedelli uygulamasından yararlanmak üzere 20 bin TL ödediği varsayıldığında, devletin kasasına tam 10 milyar TL girmiş olacak.

 

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